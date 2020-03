Beverwijkse bouwschool maakt gedenktegels voor razziaslachtoffers: "Prachtig doel"

Op 16 april 1944 vindt er in de IJmond een grote razzia plaats: een represaillemaatregel van de Duitse bezetter op aanslagen van het verzet. Totaal werden 486 jonge inwoners uit hun huizen gesleurd en weggevoerd naar werkkampen. Voor de 66 omgekomen slachtoffers wil de in Duitsland geboren Heydenreich een herdenkingstegel laten leggen. "Ik heb mezelf beloofd dat ieder slachtoffer een steen moet krijgen." Waarom het hem zo raakt? "Mijn volk heeft dit gedaan."

Voor Bouwmensen KZW is het een dankbaar project, zo stelt instructeur Martin Doodeman. "Het is een prachtig initiatief. En als we zo de mensen kunnen helpen is dat alleen maar mooi."

Coronavirus

De zestien tegels zouden in samenwerking met Stichting Herdenking Deportaties 1944 in april worden geplaatst. Dat moet gebeuren op de stoep voor de woning waar de slachtoffers zijn vertrokken. "Maar dat is nu uitgesteld vanwege het coronavirus", vertelt Mary Duinmeijer-Bos van de stichting. "Het is nu afwachten, maar hopelijk kunnen we het later dit jaar alsnog doen."

In 2021 hoopt initiatiefnemer Heydenreich alle 66 stenen klaar te hebben.