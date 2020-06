Zaanstad gaat Zwarte Piet niet verbieden: "Comités zijn zelf bezig met verandering"

ZAANSTAD - Burgemeester Jan Hamming gaat Zwarte Piet niet zelf verbieden in Zaanstad, maar praat wel met de sinterklaascomités die volgens hem zelf wel bezig zijn met het onderwerk. Dat heeft hij gisteravond gezegd tijdens de eerste zwartepietendiscussie van dit jaar in de Zaanse raad. Orlando Ronny Hellings van Denk Zaanstad en Melchior Mattens van de Partij van de Dieren dienden een voorstel in om Zwarte Piet te verbieden. Hamming wil zo ver nog niet gaan.

"De tijd is er nu rijp voor", zegt Orlando Ronny Hellings van Denk Zaanstad. Met de opkomst van de Black Lives Matter-beweging in binnen- en buitenland denkt de partij de wind mee te hebben. En die kregen ze ook van veel andere partijen in gemeenteraad gisteravond.

Toch zijn PVV, ChristenUnie en Liberaal Zaanstad nog altijd van mening dat Zwarte Piet niets te maken heeft met racisme. En dat het aan de sinterklaascomités ligt om te bepalen om Zwarte Piet te laten optreden tijdens het kinderfeest.

D66 laat ook weten dat het volgens haar aan de sinterklaascomités ligt om het wél of niet te verbieden. Flip Hoedemaeker van D66 citeerde de oprichter van zijn partij: "Als je de vrijheid kan nemen, dan heeft dat ook gevolgen voor de vrijheid voor de ander."

Gesprek met Sinterklaascomités

Met die woorden was burgemeester Hamming het eens. "We zijn in gesprek met de sinterklaascomités en die hebben al heel veel opgeleverd. Ik zie dat ze bezig zijn met verandering. Ik ben er tegen om het van bovenaf op te leggen, dat werkt averechts."