Haarlem Vrouwensportschool vecht tegen faillissement: "Corona gaat ons niet kapotmaken"

HAARLEM - Vrouwensportschool Delphis aan de Zijlweg sluit per 1 augustus haar deuren. Als eigenaar Toby Timmers dat niet doet, is de kans groot dat hij failliet gaat. "Ik ben persoonlijk aansprakelijk, dan ben ik mijn huis kwijt."

NH Nieuws

"Je hele bedrijf met alle investeringen is nu, poef ..." Timmers maakt een machteloos gebaar. Dit is zijn leven. Vijf jaar geleden heeft hij de sportschool overgenomen van zijn ouders. "Ik kom hier vanaf dat ik een jaar of 6 was. Ik heb mijn vriendin hier leren kennen, waar ik nu een zoontje mee heb." Hij kan het zich nog steeds niet voorstellen dat hij zich nu in deze situatie bevindt. No-go area Delphis is de enige vrouwensportschool in Haarlem en omgeving. "Met z'n allen aan de koffie na het sporten, kinderopvang en saunaatje", zo omschrijft Toby zijn bedrijf. "Maar dat zijn allemaal dingen die binnen de anderhalvesamenlevening een 'no-go area' zijn." Voor de coronacrisis werden er per week 45 aerobics-, pilates- en andere lessen gegeven door een team van zzp'ers. Ze hebben gedurende de lockdown van alles gedaan om de abonnementshouders toch iets te bieden. "Elke week verzon hij wel iets nieuws om ons in beweging te houden", vertelt een klant, die altijd wel vier keer per week sport bij Delphis. Ze is maar wat blij, als er naast de lessen via Zoom, ook weer buiten op het parkeerterrein getraind wordt.

En naast die Zoom- en parkeerplaatslessen, ging Toby zelfs met de instructeurs naar de tuin van een klant om daar training te geven en leende hij gewichten en stepbankjes uit aan de klanten. Maar sinds het Rijk heeft aangegeven dat bedrijven zich zullen moeten voegen in de anderhalvemetersamenleving, ziet Timmers het niet meer zitten. "Ooit wordt het wel weer normaal. Alleen de grote jongens kunnen daar op wachten, maar dat ben ik niet. En wie zegt dat mensen het dan weer fijn vinden om toch met zijn dertigen in de zaal te gaan staan, zwetend en dingen van elkaar overpakkend?" Huis kwijtraken Om te voorkomen dat hij failliet gaat en, door persoonlijke aansprakelijkheid, zijn huis kwijtraakt, doet hij op 1 augustus de deur van de sportschool dicht. Het abonnementsgeld dat klanten dan te veel hebben betaald, kan hij dan nog terugstorten. De fitnessapparatuur gooit hij in de verkoop. Maar niet om dan bij de pakken neer te zitten. "We hebben nachten wakker gelegen. Vanuit die angst voor de anderhalve meter zijn we snel gaan doorschakelen." Als Toby over zijn plan praat, komt er weer een lach op zijn gezicht. Hij heeft in Bloemendaal bij het station een kleine ruimte gehuurd, die hij ombouwt tot een kleinschalige personal gym. Met een ventilatiesysteem voor aerosolen en HD-camera's voor Zoomlessen maakt hij het helemaal coronaproof. Hij kan steun verwachten tot maximaal 50.000 euro door de overheid, die bedrijven met het tweede steunpakket zo wil stimuleren om de zaak gezond te maken voor de toekomst. Ook zijn ouders steunen hem financieel. Voor zijn trouwe, vrouwelijke klanten is hij op zoek naar een zaal om te huren voor de groepslessen. Want het is al zuur genoeg voor hen én voor zijn team. "We werken al zo lang samen met elkaar, dat gaat een coronacrisis niet kapotmaken. Dat gaat gewoon niet gebeuren."