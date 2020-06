Nederlands mooiste schaap (uit Heerhugowaard) gaat baby's maken in Engeland

HEERHUGOWAARD - Het 'mooiste schaap van Nederland', Kordaat, is vandaag aangekomen in zijn nieuwe woonplaats in Engeland. Samen met twee van zijn zonen en dochters zullen ze voor heel wat nakomelingen zorgen. Voormalig eigenaren Jan en Coby Schilder uit Heerghugowaard zijn erg blij met deze verhuizing en het vooruitzicht op een schapenruil met 'vers bloed'. "Kordaat is heel populair bij de vrouwen."

Het afscheid vond Jan lastiger dan bij een willekeurig ander schaap, maar hij is wel enorm positief over de emigratie. "Kordaat gaat naar Engeland, een echt schapenland. De mensen daar hebben veel meer waardering voor schapen, er is sprake van een heuze schapencultuur. Hij komt bij een hele serieuze fokker terecht en daar hebben wij alle vertrouwen in."

Kordaat vertrekt voorgoed naar een fokkerij in een Engels plaatsje. "Naar een mooi gebied bij Yorkshire", vertelt Jan aan NH Nieuws. Het Blue de Maine-schaap is nu drie jaar oud en Jan heeft hij zowel zijn grootmoeder als ouders gekend. "Ik heb Kordaat zelf gefokt. We zijn twee maal achter elkaar nationaal kampioen met hem geworden . Het is gewoon een heel bijzonder dier."

Jan en Coby konden kiezen uit diverse aanbiedingen van fokkers die maar wat graag hun rimpelschaap wilden overnemen. Ook in België en Frankrijk was er interesse in het vruchtbare schaap met zijn goede looks.

"Het is toch Engeland geworden, ook omdat daar nog geen nakomelingen van Kordaat lopen. Na de coronacris zullen we naar de schapenboerderij gaan en daar mogen we nieuwe schapen uitzoeken. Dat is ook goed voor onze populatie: fris bloed om de bloedlijn goed te houden."

Alles goed gegaan

Er lopen trouwens in heel Europa heel wat nazaten van Kordaat rond. Zijn sperma werd verkocht in België en diverse zonen en dochters werden verkocht naar bijvoorbeeld België en Frankijk. Maar nu is Kordaat dus in Engeland, na een tocht per boot van Hoek van Holland naar Hull.

"Het overzetten is altijd erg ingewikkeld, daar komt een hoop bij kijken, zoals het afnemen van bloed, maar het is goed gegaan. De fokker belde al op om te vertellen dat Kordaat zijn nieuwe huis heeft gevonden in een kudde van 60 dieren. Daar zal hij voor heel wat top-nakomelingen zorgen."

