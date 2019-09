Kordaat is een van de mooiste schapen van Nederland: "Hij is populair bij de vrouwen"

HEERHUGOWAARD - Schaap Kordaat is een van de mooiste schapen van Nederland. Kordaat is een Bleu de Maine en werd bij een schapenkeuring onlangs kampioen in zijn categorie. Met zijn blauwige kop vol met rimpels is het een aparte verschijning. Zijn eigenaren Jan en Coby Schilder uit Heerhugowaard zijn trots. "Het is toch een kroon op je werk."

Jan en Coby zijn 35 jaar geleden met hun hobby begonnen toen ze rondliepen op de landbouwdag in Opmeer. Jan had wel plek voor wat schapen en zocht naar een makkelijke, waar je niet al teveel naar hoeft om te kijken. "Toen ik dit ras zag, was ik meteen onder de indruk door zijn uitstraling", vertelt Jan. "Ik heb er toen vier gekocht bij een fokker en zo is het begonnen."

Na 35 jaar heeft hij met zijn Bleu de Maine-schapen al behoorlijk wat prijzen in de wacht gesleept. Eigenlijk is er niet meer zoveel plek in huis voor alle bokalen. Op de vraag of hij een beetje het Real Madrid van het schapenfokken is, moet hij lachen. "Dan liever Barcelona! Dat ze het in Nederland goed doen, is leuk. Maar ook vanuit het buitenland is er interesse. Ik hoop dat dat een volgende stap is, dat we wat dieren op de transfermarkt kunnen zetten naar het buitenland."

Voor Kordaat is er ook al interesse getoond vanuit Engeland. De jonge ram werd kampioen tijdens een agrarische fair op landgoed Mariënwaerdt in Gelderland. Voor Jan en Coby kwam dat niet helemaal onverwacht. "Het is een heel uitzonderlijk beest", vertelt Jan. "Voor de keuring waren er al mensen uit het buitenland die intersse hadden getoond. Dat zijn al voortekenen dat het goed zit."

Coby is ook trots op Kordaat. Zij houdt zich vooral bezig met de verzorging van de dieren en de administratie. "Vooral door de mannelijke uitstraling en de kracht in zijn kop is hij prachtig. Hij laat zich gewoon zien. Hij staat echt als een ram met een houding van hier ben ik. De vrouwen zijn ook gek op hem. Ze lopen om hem heen met het idee: nou pak me maar, nu ben ik aan de beurt. Twee of drie op een dag is voor hem geen enkel probleem. Hij springt er lekker op."