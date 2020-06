Voetballers AFC niet bang voor eventuele besmetting: "We zijn echt voorzichtig"

AMSTERDAM - Tweededivisionist AFC heeft sinds een aantal weken de training hervat na een pauze van een paar maanden. Door het coronavirus kon er niet getraind worden, maar de Amsterdammers zijn nu niet bang voor een eventuele besmetting. "Dat leeft niet binnen de groep. We zijn echt voorzichtig. Het is tijdelijk als we ons aan de maatregelen houden, dat is ons gevoel", vertelt trainer Uli Landvreugd aan NH Sport.

Pro Shots / Toon Dompeling

Volgens de geboren Amsterdammer snakken de spelers van AFC er juist naar om competitief te kunnen spelen. "Dat blijft natuurlijk het leukst. Het is nu even niet anders. We hopen vanaf half juli weer met contact te kunnen trainen." De spelersgroep hoopt dan ook op een eventuele competitie-start in september. "We zijn natuurlijk helemaal blij als we vanaf het begin met publiek kunnen spelen, maar dat zal nog niet. Het belangrijkste is wel dat we op een gegeven moment kunnen starten. Dan heb je een datum waar je naartoe kan leven."

Quote "We wachten op een uitspraak van het RIVM en de KNVB over wanneer we officieel gaan starten" AFC-trainer Uli landvreugd