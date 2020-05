Siali vertrekt naar AFC, Van der Velden wordt assistent-trainer

AMSTERDAM - Oussama Siali speelt komend seizoen bij AFC. Hij komt over van FC Lisse. De Amsterdamse club maakte woensdag ook bekend dat Nick van der Velden is aangesteld als assistent-trainer van Uli Landvreugd.

"De 23-jarige Siali is een linksbenige aanvallende middenvelder en aanvaller, die met zijn technische vaardigheden, creativiteit en scorend vermogen voor een hoop goals en assists kan gaan zorgen", schrijft AFC op haar website. Siali speelde voor zijn periode bij FC Lisse voor Ter Leede en Zeeburgia en stond al langer op de radar van AFC.

Assistent-trainer

"In overleg met Landvreugd is besloten om Nick vanaf het seizoen 2020/2021 toe te voegen aan de technische staf in de rol van assistent-trainer. Hij zal deze functie vervullen met de al vele jaren zittende en zeer gewaardeerde assistent-trainer Said Moumane", melden de Amsterdammers.

Van der Velden wordt vanaf komend seizoen tevens de trainer van AZ onder 14. Aan zijn carrière als profvoetballer bij AFC kwam begin vorige maand abrupt een einde nadat de KNVB besloot om alle amateurcompetities te beëindigen. De Amsterdammer speelde eerder voor onder andere AZ, FC Groningen, Bali United en HBOK.