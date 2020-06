Eikenprocessierups terug in West-Friesland

De gemeente Medemblik plaats op hun Facebookpagina dat hier nesten zijn gesignaleerd in Abbekerk, Oostwoud en Wervershoof. Zij laten weten dat de nesten deze week nog door een professioneel bedrijf worden verwijderd.

In Drechterland zijn de nesten zijn aangetroffen in het hondenlosloopgebied in het Streekbos. Ook huisdieren kunnen hier last van ondervinden. Recreatieschap West-Friesland adviseert hondeneigenaren dan ook hun hond aangelijnd te houden in het losloopgebied.

Brandharen

De eikenprocessierups is een behaarde rups die zich ontpopt tot een nachtvlinder. De haren van de rups zorgen een vervelende reactie. De rups kan in mei, juni en juli voor flinke overlast zorgen. De bomen waar de rups is aangetroffen worden afgezet met lint als waarschuwing voor voorbijgangers. U wordt geadviseerd uit de buurt te blijven.

De gemeentes roepen op melding te maken via de website van uw gemeente wanneer u een nest ziet.