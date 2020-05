Gemeente Opmeer zet uilen en valken in bij strijd tegen knaagdieren

OPMEER - De gemeente Opmeer heeft op verschillende locaties in de gemeente nestkasten geplaatst voor uilen en valken. Deze dieren zijn een natuurlijke vijand voor ratten en muizen en zo hoopt de gemeente een knaagdierenplaag in de toekomst te voorkomen.

Harry van Langen is coördinator 'Groen' van gemeente Opmeer en hij licht deze stap toe. "We krijgen nu al meer meldingen van ratten en muizen, doordat mensen afval laten slingeren. Over één of twee jaar worden de bestrijdingsmiddelen die we normaal gebruiken verboden. We moesten op zoek naar een oplossing."

"Het plaatsen is nog best een kunstje: je moet zorgen dat de kastje naar boven komt zonder dat je zelf naar beneden valt"

De coördinator van de gemeente is samen met Koelman beurtelings de bomen ingeklommen om de kasten op te hangen. "Dat is nog een kunstje. Je moet de kast aan een touw naar boven hijsen en zorgen dat je niet zelf onderaan de boom beland." Hoe effectief de kasten zijn dat moet nog blijken. "We zijn nu eigenlijk net te laat. De eerste jongen zijn er al, maar ze broeden tot augustus dus er is nog kans."

Burgerhulp

Ook de inwoners van de gemeente kunnen helpen bij het project. "We nodigen burgers uit ons te helpen bij het opruimen van de nesten als de eerste leg is geweest. Als de kasten weer leeg zijn, kunnen ze opnieuw plaats bieden aan de dieren voor een tweede leg dit seizoen."

De gemeente Opmeer wil het gebruik van bestrijdingsmiddelen helemaal terugbrengen. "We gebruiken al nagenoeg geen gif meer in de plantsoenen en ook in de strijd tegen de eikenprocessierups kiezen we voor een alternatieve vorm."

Gemeente Opmeer hing eerder al ruim tachtig kasten op voor mezen en vleermuizen die een natuurlijke vijand voor de eikenprocessierups vormen.