Arthur ziet boot voor tweede keer zinken: "Zit ik weer met die ellende"

IJMUIDEN - Voor Arthur Kratz sloeg het noodlot in de nacht van vrijdag op zaterdag wederom toe. De schipper zag zijn boot voor de tweede keer in een jaar tijd zinken in de haven van IJmuiden. "Ik ben nu helemaal door m'n geld heen."

Het ongeluk gebeurde in de nacht. Arthur probeerde wakker te blijven omdat de boot nog in de touwen hing om aan het water te wennen. Op het moment dat hij even in slaap zakte, werd de boot door de wind losgerukt, de boot dreef de haven in. "Ik kon niet de hele nacht wakker blijven dus ik was even aan het indutten en toen is 'ie weggedreven." Aldus Arthur.

De eerste keer dat het schip, type houten snik, kopje onder ging had dat te maken met achterstallig onderhoud. Na de eerste keer zinken is de boot ter reparatie op de kant gezet.

Vrijdag ging de boot het water weer in. Het was de bedoeling dat contact met water ervoor zou zorgen dat de naden zou de dichttrekken, maar het ging mis. "Toen het vloed werd is hij uit de kraanbaan gedreven. Richting de pier en toen is hij vast komen te zitten", zegt Gerlof Funke Kupper, directeur van Marina Seaport IJmuiden. "Dit is sneu voor de man. Erger kan niet."

Duur

Arthur schat de kosten dit keer op zo'n 30.000 euro, om zowel de berging als de reparatie te kunnen betalen, geld dat hij niet meer heeft, hij hoopt op hulp. "Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen. Anders moet ik de boot wegdoen en op zoek naar een ander huis". aldus Arthur. Naar verwachting wordt de boot maandag of dinsdag uit de haven verwijderd door Rijkswaterstaat.