IJMUIDEN - Een kotter die in jachthaven Seaport Marina in IJmuiden ligt afgemeerd, is sinds vannacht aan het zinken. Ook lekt het schip olie.

Voor zover bekend was er niemand aan boord toen duidelijk werd dat de boot water maakte.

Het schip lekt olie. Om te voorkomen dat de brandstof verder de haven in stroomt, heeft Rijkswaterstaat olie-absorberende worsten om het schip heen gelegd.