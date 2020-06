Succesvol broedseizoen voor weidevogels dankzij vossenraster

HAARLEM - De maatregelen om de laatste weidevogels van Haarlem te beschermen tegen de vos, hebben z'n vruchten afgeworpen. Grutto's, tureluurs en kievieten hebben gebroed in de Hekslootpolder en dat is veelbelovend, vindt vogelkenner Andries Kamstra. " Het duurt wel twee tot drie jaar voordat we echt kunnen zeggen dat we een stijgende lijn te pakken hebben, maar het begin is goed."

Begin maart is een groot gedeelte van de Hekslootpolder omheind met een vossenraster waar stroom op staat. Dit maakt het praktisch onmogelijk voor de vos om de polder binnen te dringen, waardoor de weidevogels de kans kregen om hun jongen veilig groot te brengen. "Ik ben heel tevreden over het resultaat", vertelt Andries. "Weidevogels kunnen slecht tegen droogte en dat hebben we dit voorjaar wel gehad, maar desondanks hebben ze het goed gedaan hier."

Controle

Andries is een echte vogelliefhebber en al vanaf het begin nauw betrokken bij het project dat tot stand is gekomen dankzij Landschap Noord-Holland, de gemeente Haarlem, boeren en vrijwilligers. Hij controleerde meermaals per week of de stroom nog op het hek stond en hield tegelijkertijd de vogels in de gaten. "Er zitten hier twee burchten en we hebben de vossen op camerabeelden wel gezien buiten het raster, maar ze zijn gelukkig niet binnen gekomen."

Er zijn wel momenten geweest dat Andries zijn ronde liep en de weidevogels niet zag, dat had mede te maken met het hoge gras. "Ja, je moet wel uitkijken dat je de vogels niet als huisdieren gaat beschouwen", lacht Andries. "Het is zo'n klein gebied met niet zoveel vogels, dus op een gegeven moment ken je zo ook allemaal wel een beetje."

Het broedseizoen loopt nu op z'n einde. De laatste tureluurs en kievieten zijn nog te vinden in de Hekslootpolder, maar de meeste jongen zijn wel uitgevlogen. Het raster wordt komende weken verwijderd en volgend jaar weer teruggeplaatst.