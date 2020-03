Extra hekken bij Hekslootpolder om vossen te weren: "Nu zijn we slimmer dan de sluwe vos"

HAARLEM - Er worden extra maatregelen genomen om de laatste weidevogels bij de Hekslootpolder te beschermen tegen vossen. En dat is nodig volgens ecoloog Martijn Struijff van Landschap Noord-Holland. "De vos heeft de zwakke plekken gevonden in het raster en we zorgen er nu voor dat we slimmer zijn dan de sluwe vos."