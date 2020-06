Daklozen nog steeds blij in hotel: "Hier word ik weer mens"

HILVERSUM - De daklozen die eind maart een hotel in Hilversum betrokken om coronaveilig te kunnen wonen, zitten er nog steeds. En dat bevalt erg goed: "Dit kwam als een zegen, hier kom ik tot rust."

Ruim twee maanden woont Erik Hassink nu in het Amrâth Hotel Media Park in Hilversum. Het bevalt hem buitengewoon goed. "In de oude opvang kwam ik niet tot rust. Hoe goed ze ook voor je zorgen, hier heb ik mijn eigen plek en ben ik weer bij mezelf gekomen."

NH Nieuws

Het begon met zes daklozen, inmiddels zijn het er twaalf. "Er hadden wat mensen naar NH Nieuws gekeken, die meldden zich zelf bij het hotel", vertelt zorgmanager Harro Koeleman van Kwintes lachend. Hij is blij met de samenwerking met het hotel. "Het was nog nooit zo makkelijk om mensen te plaatsen. We hebben vaak een noodsituatie op vrijdagmiddag, nu bel ik gewoon het hotel en kan iemand meteen terecht. Dat is erg fijn", zegt Koeleman.

Lees ook Play Gooi Tijdelijk slapen in hotels door corona, Hilversumse daklozen weten niet wat hen overkomt

Ook bij het hotel bevalt de samenwerking goed. "Het was even omschakelen voor ons, maar het is erg bijzonder om iets te kunnen betekenen voor deze doelgroep", vertelt hotelmanager Amber van Schagen. Kinderen te gast Inmiddels zitten er ook gezinnen met jonge kinderen in het hotel en daar rennen de hotelmedewerkers graag een stapje harder voor. "We hebben speelgoed van huis meegenomen en we proberen ook iets van dagbesteding te organiseren", vertelt Van Schagen. "Deze coronatijd is al lastig genoeg en we willen ze graag een goed gevoel geven."

Quote "Het lijkt zo normaal, een eigen kamer, maar een beetje privacy doet iedereen goed" zorgmanager Harro Koeleman

De daklozen kunnen sowieso tot 1 juli blijven en zorgorganisatie Kwintes is op zoek naar zelfstandige woonruimte voor daarna. "Terug naar de oude opvang bij De Cocon kan niet, zo lang we ons aan de anderhalve meter afstand moeten houden", vertelt Koeleman. Privacy Twee personen op één kamer kan dan voorlopig nog niet, maar dat heeft ook zo z'n voordelen. "Het lijkt zo normaal, een eigen kamer, maar een beetje privacy doet iedereen goed", zegt Koeleman. "We zien dat het rust brengt en bijdraagt aan het herstel." En dat kan Erik beamen. "Als je dakloos bent geraakt, zit je in een dal. Vanaf daar kan je alleen nog maar verder omhoog. Hier heb ik tijd om na te denken en m'n leven weer op te bouwen."