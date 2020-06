Nieuw protest tegen racisme gepland in Amsterdam, Zuidoost ditmaal decor

AMSTERDAM - Er komt een tweede demonstratie in Amsterdam tegen politiegeweld en racisme. Dat protest moet plaatsvinden op woensdag 10 juni om 17.00 uur op het Anton de Komplein in stadsdeel Zuidoost, zo meldt de organisatie op Facebook.

Woensdag moet Halsema zich over de demonstratie op de Dam verantwoorden tegenover de gemeenteraad, waar al door enkele partijen gedreigd is met een motie van wantrouwen. Op diezelfde dag zal er dus opnieuw geprotesteerd worden, als het aan de organisatie van het Black Lives Matter-protest ligt.

De beslissing om de demonstratie niet te beëindigen kwam Halsema op veel kritiek te staan van zowel Amsterdamse als landelijke politici. Een appconversatie met minister Grapperhaus van Veilgheid en Justitie over het protest werd donderdag openbaar gemaakt. In dat stekelige gesprek gaf Halsema aan de mininsters steun te willen voor haar besluit. Maar de minister legde de verantwoordelijkheid daarvoor bij Halsema zelf.

Op het eerste protest, afgelopen maandag op de Dam, kwamen duizenden mensen af. Door de hoge opkomst werd het zo druk dat demonstranten de anderhalvemeterregel niet konden naleven. Burgemeester Halsema besloot de politie niet te laten in te grijpen. Later zei zij die beslissing genomen te hebben omdat zijn bang was voor mogelijke rellen.

"De zwarte gemeenschap in de Bijlmer is al decennialang slachtoffer van onderdrukking"

De organisatie heeft voor de Bijlmer gekozen omdat daar vergeleken met andere stadsdelen de grootste populatie Afro-Nederlanders woont, zo staat op Facebook geschreven: "De zwarte gemeenschap in de Bijlmer is al decennialang slachtoffer van onderdrukking. Al sinds de jaren ‘90 wordt in de Bijlmer racisme en politiegeweld veelvuldig onder de aandacht gebracht. Onze kinderen worden constant gecriminaliseerd, zowel in de media als op straat".

Afstand houden

Deelnemers aan het protest worden opgeroepen om zich te houden aan de gedragsregels rondom het coronavirus. Zo wordt mensen gevraagd anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren, mondkapjes te dragen, wegwerphandschoenen aan te doen en handen te wassen. Mensen die klachten hebben moeten thuisblijven. De organisatie benadrukt uit te zijn op een vreedzaam protest.

Aanleiding voor de vele Black Lives Matter-protesten wereldwijd is de recente dood van de 46-jarige George Floyd die in de Amerikaanse staat Minnesota door politiegeweld om het leven kwam.