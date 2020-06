Remy en zijn vrienden: dieren blij met de komst van bezoekers

ANNA PAULOWNA - In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer zien we dat de meeste dieren weer blij zijn dat er weer bezoekers op het park zijn (maar niet allemaal).

Landgoed Hoenderdaell is weer open voor bezoekers. Ruim twee maanden was het dierenpark een oase van rust. Sommige dieren vonden dat fijn, anderen hadden de mensen echt gemist.

Voeren

Bezoekers konden voorheen een aantal dieren voeren, dat zit er nu even niet in.

Robert Kruijff: "Bij de maki's is toch het risico van Covid-besmetting, dus dat kan niet. De Lorituin is eigenlijk te klein, daar staan we met z'n allen veel te dicht op elkaar." Bij de alpaca's mag het nog wel. Er zijn daar pompjes met handzeep geplaatst. Eerst handen ontsmetten en pas daarna de dieren voeren.

Remy

Leeuw Remy is een geval apart. Hij is erg op mensen gericht, dus moest ie het in de stille weken vooral van zijn verzorgers hebben. Verzorgster Sandra Kuijmans: "Remy houdt heel erg van bezoekers, maar hij houdt ook heel erg veel van verzorgers. En die waren er gelukkig wel. Dus hij heeft, zoals gewoonlijk heel veel tijd binnen doorgebracht en moesten we hem bijna dwingen om naar buiten te gaan."

Daarom krijgt Remy iedere dag iets leuks, een stukje speelgoed of iets lekkers. Een reden dus om naar buiten de gaan. Eenmaal buiten moet ie daar blijven, "want hij wordt volwassen," zegt verzorgster Sandra, "dus het is wel de bedoeling dat ie zich uit zichzelf buiten gaat vermaken. Remy heeft de bezoekers niet echt gemist, maar het zal wel een feest voor hem zijn als hij de bezoekers door de kijkgaten weer kan besluipen."