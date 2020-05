Leeuwtje Remy verveelt zich door corona: "We trainen daardoor meer met hem"

ANNA PAULOWNA - De coronacrisis heeft nog een ander opvallend gevolg: de inmiddels 'puberende' leeuw Remy verveelt zich door het gebrek aan bezoekers op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Dat zei verzorger Daphne Pels vanmiddag in het NH Radio-programma Lunchroom. "We doen daarom meer trainingssessies met hem."

"Mensen kunnen normaal gesproken via kijkgaten naar onze leeuw Remy kijken", zegt dierverzorger Daphne Pels, "maar hij vindt het net zo leuk om terug te kijken en stiekem de bezoekers te laten schrikken. Nu is er natuurlijk niemand om naar te kijken."

Remy is niet de enige die wat eenzaam is: "We merken dat sommige dieren liever naar binnen willen, omdat er buiten niets te beleven is. Ze vervelen zich echt. Dus houden we ze nu extra bezig. Voor Remy geven we extra trainingssessies. En hij mag wat langer binnenblijven, maar soms moet hij wel echt weg. We moeten zijn kooi toch een keer schoonmaken."

In een dierentuin in New York zijn dieren en tijgers besmet geraakt met het coronavirus. Pels is er niet bang voor dat het hier ook gaat gebeuren. "We raken de dieren niet aan en - ze moet lachen - we hoesten ook niet in hun gezicht. Wij hebben geen fysiek contact met ze."

Luister hier het hele interview met Daphne terug (vanaf 42.08 minuten).