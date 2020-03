Noordkop & Texel Remy en zijn vrienden: goudkopleeuwaapjes zorgen ervoor dat de groep nooit te groot wordt

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer zien we dat de goudkopleeuwaapjes alweer een jong hebben. En een van de gieren zit op het ei, maar is het ook bevrucht?

Weer een jong In de tropische kas op het landgoed is een goudkopleeuwaapje geboren. Het is niet de eerste van dit jaar, een paar maanden geleden was er ook al een goudkopleeuwaapje geboren. Echt goed te bewonderen valt het beestje niet, want papa en mama houden het kleintje goed verborden. Op de rug van een van twee heeft het aapje zich vastgeklemd. Vader en moeder zorgen namelijk allebei voor de opvoeding.

Quote "Vaak maken ze het achtste jong zelfs dood als de groep te groot wordt. " wendy terpstra, dierverzorgster

Overvol Je zou zeggen dat de apenkooi met dit productietempo snel vol zit. Maar volgens verzorgster Wendy hoeven we ons daar geen zorgen om te maken. Daar zorgt de natuur wel voor. "Ze leven wel in familiegroepen, maar dat stopt bij zo'n zeven dieren. Dan wordt de groep niet groter. Vaak maken ze het achtste jong zelfs dood als de groep te groot wordt."



Alleen het dominante paartje mag jongen krijgen. Mocht een van de ouders doodgaan, dan valt de groep uit elkaar.

Gierenei Bij de gieren heeft één van de vrouwtjes een ei. Dat ze er ook echt op blijft zitten, kan volgens verzorgster Saskia een goed teken zijn. Misschien is het ei dan ook wel bevrucht. De anderen gieren hebben nog geen ei, maar dat kan nog komen.



Saskia: "Het is nog vrij vroeg. Meestal beginnen de gieren eind februari, begin maart met het bouwen van een nest. Dus wie weet komt het bij de rest nog wel. Maar het is spannend of de eieren bevrucht zijn of niet. Eigenlijk zijn de mannetjes net wel of net niet oud genoeg. Het zit een beetje op de grens. We gaan het gewoon lekker in de gaten houden. Wie weet hebben we over een paar maanden een jong."