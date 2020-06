Zorgorganisaties West-Friesland verrast door verruiming bezoekregeling

WEST-FRIESLAND - De in West-Friesland actieve zorgorganisaties Omring en Wilgaerden zijn beiden verrast door de aangekondigde versoepeling in de bezoekmaatregelen. Gisteravond kondigde premier Rutte aan dat de bezoekregeling per 15 juni al verruimd mag worden.

Google Maps

"Wij waren oprecht verrast en eerlijk gezegd moeten wij nog goed uitzoeken welke versoepelingen gaan gelden en wat de premier bedoelt", bekent woordvoerder Job Leeuwerke van Omring. "De paar zinnen die in de persconferentie werden uitgesproken bieden nog onvoldoende duidelijkheid voor ons." Sinds 25 mei zijn de meeste verpleeghuizen weer gestart met het stap voor stap versoepelen van de bezoekregeling. Dat wil zeggen: toewerken naar weer één bezoeker per bewoner per week. "We zijn nog aan het toewerken naar de vorige versoepeling en de volgende versoepeling kan al beginnen." De organisatie is heel blij, maar ook heel voorzichtig. "We moeten er alles aan doen om te zorgen dat het weer de kop op steekt. We hadden een routekaart en die wordt ineens met een maand vervroegd. We moeten even goed kijken hoe we de stappen kunnen nemen", vervolgt Leeuwerke.

Quote "We zijn nog aan het toewerken naar de vorige versoepeling en de volgende versoepeling kan al beginnen" Job leeuwerke - woordvoerder omring