Rutte: vakantie mag vanaf 15 juni naar 12 landen

Onder deze landen vallen onder andere Duitsland en Italië. Een geel reisadvies betekent dat reizen mag, maar dat mensen gezondheidsrisico's in acht moeten nemen. Rutte benadrukte dan ook dat mensen 'wijs op reis' moeten gaan en goed op de huidige situatie moeten blijven letten. Via een website zal het RIVM wekelijks updates geven over de situatie in landen.

Het kabinet hoopt in de weken die volgen op 15 juni ook andere landen daar aan toe te kunnen voegen, waaronder Spanje en Frankrijk.

De premier benadrukt dat code geel niet betekent dat vakanties afgeraden worden. Wel vraagt hij mensen voor wie het mogelijk is om buiten de schoolvakanties te reizen om zo de druk te verspreiden.

Geen repatriëring

Mocht er tijdens het verblijf in een land met een geel reisadvies toch een grote uitbraak zijn waardoor het reisadvies verandert naar oranje, gaat de regering geen burgers repatriëren. Het is dan aan Nederlanders zelf om op een veilige manier thuis te komen en in Nederland de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

Vanaf 15 juni zijn ook toeristen weer welkom in Nederland. Premier Rutte laat weten dat de grenzen open zijn voor toeristen uit landen die 'een vergelijkbare gezondheidssituatie' hebben als Nederland. Dat betekent dat toeristen uit het Verenigd Koninkrijk en Zweden vooralsnog niet welkom zijn in Nederland.

