Hassan is blij met Hilversum-Zuid: ”Mensen zijn alerter en zorgzamer”

HILVERSUM - Hassan Oum’hamed is jongerenwerker in Hilversum-Zuid en vindt de anderhalve meter-samenleving een uitdaging. “Het is een hele moeilijke tijd. Ik wil graag contact houden met de jeugd, buurtbewoners en iedereen. Je moet toch die anderhalve meter afstand houden. Ik vind het lastig werken”, vertelt hij in NH Buurten.

Eenzame mensen hebben het nog moeilijker volgens Hassan. Hij vindt het daarom belangrijk om naast jongeren aandacht te hebben voor buurtbewoners als Gerrit Gouw. “Gerrit kwam vaak naar wijkcentrum De Kleine Lelie om onder de mensen te zijn. Hij hielp met thee en koffiezetten. Ik vind het fijn om hem in het zonnetje te zetten. Hij heeft mijn hart geraakt.” Ook de afgelopen periode bleef hij in contact met de Gerrit.

Gerrit is blij met de aandacht die hij van Hassan krijgt. “Ik voel me alleen. Daarom was het goed om bij de Lelie bezig te zijn. Maar ja, zolang dat niet open is.” De Hilversummer gaat de eenzaamheid tegen door anderen te helpen.” Zo heb ik van de week twee lampen opgehangen voor mensen in hun tuin. Dat geeft me een goed gevoel”, zegt Gerrit.