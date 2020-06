Telstar verlengt contracten van drie spelers

IJMUIDEN - Telstar heeft wederom drie spelers aan de selectie toegevoegd. Abdel El Ouazzane, Cas Dijkstra en Sven van Doorm hebben hun aflopende contracten verlengd. Het drietal stond afgelopen seizoen ook al onder contract, maar wilde nog even wachten met het verlengen.

Abdel El Ouazzane (links op de foto) tekent een contract dat hem voor één seizoen met een optie voor nog een tweede seizoen vastlegt. De doelman kwam aan het begin van het seizoen 2019/2020 naar de Witte Leeuwen en maakte in de thuiswedstrijd tegen Jong AZ zijn officiële debuut in het betaalde voetbal. Vooralsnog is El Ouazzane de enige doelman die Telstar onder contract heeft, maar de komende weken komen daar nog minimaal twee anderen bij.

Middenvelder Cas Dijkstra tekent een contract voor twee seizoenen met een optie voor een derde seizoen. De 18-jarige Dijkstra kwam begin van het seizoen over van de amateurs van Hollandia uit Hoorn. Hij maakte dit seizoen in de uitwedstrijd tegen FC Volendam zijn debuut voor de Witte Leeuwen.

Sven van Doorm (rechts op de foto) begint aan zijn derde jaar bij Telstar. De middenvelder speelde reeds twee seizoenen voor Telstar en hij tekent een contract voor twee seizoenen bij Telstar. Van Doorm speelde de afgelopen twee seizoenen 51 wedstrijden voor Telstar en wist daarin driemaal te scoren.