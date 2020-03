Groot deel Telstar-selectie blijft intact

"Wij hebben dit seizoen verrast door met de laagste begroting van het betaalde voetbal goed te spelen. Die groep verdient het om verder te gaan en om te kijken of wij dat verder kunnen ontwikkelen", gaat Jonker verder.

Keepers

De opties in de contracten van Anthony Swolfs en Sven van der Maaten zijn niet gelicht.

Met Abdel Mounaim El Ouazanne is Telstar in gesprek. "Die willen wij graag bij ons houden", vertelt Jonker.

Piet Velthuizen kwam halverwege het seizoen, maar van speelminuten is het nog niet gekomen. "Zijn contract loopt af. Wij kunnen hem nog een aanbieding doen, maar dat hebben wij nog niet gedaan", aldus Jonker.

Verdedigers



Aanvoerder Frank Korpershoek heeft een aanbieding voor nog één seizoen gekregen. "Het woord is aan hem. Wij hebben besproken dat hij uiterlijke halverwege mei een beslissing neemt", laat Jonker weten.

Anthony Berenstein werd onder Andries Jonker dit jaar getransformeerd van vleugelaanvaller naar vleugelverdediger. Hij had een optie in zijn contract voor nog twee jaar erbij. Die optie is gelicht. "Daar zijn wij blij mee", aldus Jonker.

Ilias Bronkhorst had een optie voor nog één seizoen. "Maar die hebben wij voor twee jaar kunnen vastleggen", zei Jonker. Ook de optie van Shayne Pattynama is gelicht.

De contracten van Kick Groot, Benaissa Benamar en Redouan el Yaakoubi lopen nog één jaar door. Darryl Baly wordt van FC Volendam gehuurd.

Middenvelders

De contracten van Welat Cagro en Anass Najah lopen nog één seizoen door.

Charlie Gilmour wordt gehuurd van Norwich City en is inmiddels in Engeland vanwege een rugblessure. "Hij heeft aangegeven dat als hij niet in het eerste van Norwich kan spelen dat het voor hem een optie is om nog een seizoen in Velsen-Zuid te spelen", zei Jonker.

Andries Jonker wil graag dat Sven van Doorm bij Telstar blijft. "Hij had een optie voor nog één seizoen, maar wij willen hem graag voor twee seizoenen binden. Wij zijn daar nog niet uitgekomen", aldus Jonker.

Het contract van Senne Lynen loopt af. De optie van Melle Springer is niet gelicht maar hij is nog wel in gesprek met de club. Sam Aarts vertrekt aan het einde van het seizoen naar Katwijk.

Cas Dijkstra speelt dit seizoen als amateur bij Telstar en daar is de club mee in gesprek voor komend seizoen.

Aanvallers

De optie van clubtopscorer Reda Kharchouch is gelicht.

De contracten van Glynor Plet en Richelor Sprangers lopen nog één seizoen door.

Rashaan Fernandes had een optie voor nog een seizoen. "Dat hebben wij kunnen omzetten naar een tweejarig contract."

Elayis Tavsan wordt gehuurd van Sparta en de verwachting is dat hij terug gaat naar Rotterdam.

Roscello Vlijter speelde dit seizoen als amateur en daar is Telstar mee in gesprek om de Surinaamse aanvaller komend seizoen te binden.