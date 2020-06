Bewoners Oude Dorp hebben verkeerszorgen: "Ze doen niks met onze ideeën"

AMSTELVEEN - Eenrichtingsverkeer, blauwe zones en verkeerspalen: de verkeerssituatie in het Oude Dorp in Amstelveen moet volgens de gemeente flink op de schop. Buurtbewoners zien alleen niks in de oplossingen van het college: "Het is er allemaal gewoon doorheen geduwd."

NH Nieuws

Ruim dertig bewoners verzamelden zich gistermiddag langzaam rondom de camera van NH Nieuws. Allemaal hebben ze wel hun zegje over de geplande wijzigingen in het zogenoemde 'verkeers-circulatie-plan'. De gemeente wil die plannen doorvoeren om de verkeersveiligheid te vergroten. "Als je nu kijkt is het een doorgaande weg met heel veel verkeer", vertelt wethouder verkeer en vervoer Rob Ellermeijer. "Dat past niet in een dorp als dit."

Verkeerswijzigingen in het Oude Dorp De gemeente wil op drie punten verkeerspalen neerzetten. Op die manier zou sluipverkeer niet langer door het Oude Dorp kunnen rijden. Voor de auto's die wel toegang krijgen om 'achter de paaltjes' te komen, geldt dat ze te gast zijn. 7 mei heeft het college ingestemd met de wijzigingen. Daarnaast zal ook de parkeersituatie in de nabije toekomst worden gewijzigd. Uit plannen van de gemeente blijkt dat een groot deel in het Oude Dorp 'blauwe zone' zal worden.

De wethouder zegt toe dat bij een maatregel als het invoeren van 'blauwe zones', ook een ontheffing voor bewoners komt. Toch zijn diezelfde bewoners er niet op gerust dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren, omdat de gemeente volgens hen al vaker beloftes niet is gekomen. "We hebben een keurig alternatief geboden, maar tot onze grote verbazing is er niets mee gedaan", vertelt Matthijs (geeft liever geen achternaam), één van de bewoners. Met dat wantrouwen in het achterhoofd, kijken veel buurtbewoners naar de aanstaande wijzigingen. Tekst loopt door onder video.

NH Nieuws

Onder de ondernemers in het Oude Dorp ligt de situatie iets genuanceerder. Verschillende ondernemers willen allen niet reageren voor de camera, maar laten blijken dat een geheel afgesloten straat niet ideaal is. Tegelijkertijd zien zij allen wel de gevaarlijke situaties die dagelijks ontstaan door voornamelijk scooterverkeer. "Een middenweg als een dagelijkse afsluiting vanaf vier uur 's middags", oppert één van de ondernemers. Het enige wat de buurtbewoners nog kunnen doen is een bezwaar indienen tegen de plannen. "Dat zullen we ook zeker doen, we kunnen tot Provinciale Staten gaan om de boel te dwarsbomen." Ze hebben tot medio juni om de eerste stappen te ondernemen, daarna eindigt de bezwaarperiode.

