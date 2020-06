Geen mensen maar poppen in overvolle bar in Haarlem: "Ziet er wel gezellig uit"

HAARLEM - Voorbijgangers zullen raar opkijken als ze voorbij het Haarlemse restaurant Morris lopen. Het ziet er namelijk zwart van de mensen en dat is zeker niet zoals het hoort in deze tijd. Gelukkig zijn het geen mensen, maar poppen die ervoor zorgen dat het restaurant er weer ouderwets gezellig uitziet.

Restauranteigenaar Max Caminita heeft de poppen neergezet zodat het drukker lijkt in zijn tent. Hij kon namelijk op een drukke zaterdagavond negentig gasten kwijt. Door de coronabeperking zijn dit er nu nog maar dertig. "We hebben dit een beetje als een grap bedacht. Aanvankelijk wilden we opblaaspoppen gebruiken. Maar dan kom je altijd op sekspoppen uit. Dat vonden we een beetje te grimmig."

Positieve reacties

Het ziet er soms wel een beetje luguber uit, al die levenloze gestaltes. Toch reageren gasten over het algemeen positief. Caminita: "Mensen kijken eerst een beetje onderzoekend. Als ze doorhebben wat ze zien, worden er vaak foto's en video's gemaakt. Sommigen vinden het zo leuk dat ze uiteindelijk een drankje bestellen. Dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen."

Steun lokale ondernemers

Caminita denkt met zijn actie niet alleen aan zijn eigen restaurant. Hij heeft de poppen aangekleed met kleding van Haarlemse winkels. "Ik wilde de poppen eerste met mijn eigen kleding aankleden, maar toen dacht ik: iedereen heeft het nu moeilijk dus misschien kan ik wat vrienden, die een kledingzaak hebben, supporten."

In totaal heeft hij acht Haarlemse zaken benaderd die ieder twee poppen hebben voorzien van kleding. "Zo hebben de winkels een beetje exposure en heb ik weer een vol restaurant. Als ze nou nog een beetje doordrinken ook, draai ik een goede omzet."