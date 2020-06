10 tot 18 maanden geëist tegen Alkmaarse tieners na gewapende overval Heiloo

ALKMAAR - Het Openbaar Ministerie heeft 18 maanden jeugddetentie, waarvan een derde voorwaardelijk, geëist tegen een 18-jarige verdachte uit Alkmaar voor zijn rol bij een gewapende en gewelddadige woningoverval op 4 februari 2020 in Heiloo. Tegen zijn 16-jarige handlanger uit Heiloo is 10 maanden jeugddetentie geëist, waarvan een deel voorwaardelijk, plus jeugd-TBS, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.