Bewoner gewond bij woningoverval Heiloo: meerdere daders voortvluchtig

HEILOO - Een 'aantal mannen' heeft vannacht omstreeks 5.00 uur een woning aan de Lijsterbes in Heiloo overvallen. Daarbij is een 28-jarige bewoner van het huis lichtgewond geraakt.

De mannen zijn het huis binnengedrongen en zijn er enige tijd gebleven, aldus de politie. Eén bewoner raakte daarbij lichtgewond, maar hoe die verwondingen zijn veroorzaakt, is vooralsnog niet bekend: de politie kan of wil nog niet zeggen of de daders al dan niet gewapend waren.

Met buit op de vlucht

Na de overval zijn de daders er lopend en met onbekende buit vandoor gegaan. De politie is direct op zoek gegaan naar de mannen, maar heeft ze niet aangetroffen. Bij de woning is sporenonderzoek gedaan. Het slachtoffer is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld.

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben dat met de overval te maken kan hebben. De mannen waren donker gekleed en renden weg in de richting van de Zevenhuizerlaan en de Breedelaan.