Haarlemse Grachtenloop gaat toch door, maar wel in 'coronavorm'

HAARLEM - De Grachtenloop gaat dit jaar niet op de traditionele wijze door, maar wel in coronastijl. Dat betekent dat alle deelnemers individueel hun eigen rondje en op een zelf gekozen tijdstip lopen, maar zich wel online inschrijven voor de competitie.

Elk jaar is de binnenstad het toneel voor de Zorgspecialist Grachtenloop met veel deelnemers en familie en vrienden die aanmoedigen. De online-variant is minder gezellig maar de organisatie wil niet dat corona het evenement helemaal verpest.

Deelnemers lopen hun eigen 5 of 10 kilometer-rondje en kinderen kunnen meedoen aan de 1 km Kidsrun. De loop kan geregistreerd worden vanaf vandaag tot 31 juli. Dit kan via een speciale app op de smartphone. Informatie is te vinden op de site grachtenloop.nl.

De snelste drie in de categoriën kunnen een prijs winnen. Met het inschrijfgeld wordt ook het goede doel 'Make a Wish Nederland' gesponsord.