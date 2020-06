Joseph aan de Poel weer open: "Een mooiere start hadden we niet kunnen hebben"

AALSMEER - Tien weken geleden keek Jos Bolte met zijn personeel naar de persconferentie in zijn restaurant. Toen werd duidelijk dat er voorlopig geen hapjes en drankjes zouden worden geserveerd bij Joseph aan de Poel. Nu, ruim twee maanden later, is de ondernemer ontzettend enthousiast over de heropening van zijn brasserie.

Jos was bang dat zijn zaak wellicht om zou vallen als de crisis lang zou duren. Op de bewuste dag van de sluiting sprak NH Nieuws hem ook. Gelukkig is het wachten en de onzekerheid nu voorbij. "Heel blij, maar het is ook heel spannend. Komen de mensen terug? Hoe gedragen de mensen zich?" Gelukkig zit het weer mee. "Het is prachtig weer, een mooiere start hadden we niet kunnen hebben."

Het terras van Joseph is uitgebreid met een drijvend ponton naast het 'normale' terras. Hierdoor is de capaciteit 70% van wat het voor deze crisis was. "Je kan ook vanaf de boot bestellen, zodat we die afstand kunnen houden."