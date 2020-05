Spelers Amsterdam Pirates zijn het honkballen nog niet verleerd

AMSTERDAM - Sinds deze week konden ook de honkballers van Amsterdam Pirates weer beginnen met trainen. Michael Duursma, die dit seizoen de nieuwe trainer is van de Amsterdammers, is positief gestemd over de fitheid van zijn spelers. "Ze hebben twee maanden stilgestaan, maar het viel me alles mee toen ik de eerste training zag."

NH Sport/Rob Wanst

In principe zou de honkbalcompetitie begin april beginnen, maar door de uitbraak van het coronavirus ging dat niet door. "Nu staat het gepland op 1 september, maar we hopen eigenlijk dat het eerder kan", laat Duursma weten aan NH Sport. "Wat we nu kunnen doen is nog erg beperkt. We moeten op de anderhalve meter afstand blijven letten en natuurlijk op alle andere hygiënische dingen." Als er dit jaar überhaupt nog wordt gehonkbald, dan zal het een verkorte competitie worden. Om die reden zal er ook geen promotie en degradatie plaatsvinden dit seizoen. "Het is niet voor niets een zomersport", vertelt Duursma. "De Holland Series worden gespeeld in oktober en dat is soms al lastig. Om in november te kunnen spelen moeten we veel geluk hebben, daar gaan we niet op gokken."

Quote "De spelers stonden te springen om weer het veld op te mogen" Amserdam Pirates-coach Michael duursma