Burgemeester sluit drugspand in Zwaag voor twee maanden

HOORN - Aan de Corantijn in Zwaag heeft burgemeester Nieuwenburg een drugspand gesloten. De sluiting vond gisteren plaats en duurt twee maanden. Eerder werd in het pand een hennepkwekerij aangetroffen.

De politie trof op 30 april 2020 een werkende hennepkwekerij aan in Zwaag. In het pand aan De Corantijn was daarnaast sprake van brandgevaar, door het illegaal aftappen van elektriciteit.

De hennepkwekerij is ontmanteld en de hennepplanten werden vernietigd.