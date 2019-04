Burgemeester sluit drugspand in Obdam na vondst honderden xtc-pillen en wapens

OBDAM - Burgemeester Jan Franx heeft vandaag een woning en bedrijfspand in Obdam gesloten. Het gebouw blijft zes maanden dicht. Begin vorige maand werd er een grote drugsvoorraad gevonden van honderden xtc-pillen, cocaïne en vijf wapens. In de woning was ook een hennepkwekerij.

Het bedrijfspand en de woning werden door dezelfde persoon gebruikt. Deze 45-jarige man uit Obdam is toen aangehouden en wordt momenteel door het openbaar ministerie vervolgd. Hij zit nog steeds vast.

Burgemeester Jan Franx: "De gemeente Koggenland treedt hard op tegen criminaliteit. Elk vergrijp wordt bestraft. Het produceren en handelen in soft- en harddrugs is altijd verboden. Door onze samenwerking met de politie en alerte inwoners wordt iemand sneller gepakt."