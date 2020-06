Vers bier uit eigen brouwerij en alles strak in de lak: "We hebben er zin an"

DEN HELDER - Nog een paar uur te gaan en dan mag de horeca de deuren weer openen. Bij het café-restaurant en de brouwerij in Fort Westoever in Den Helder staan ze ondertussen te trappelen van ongeduld. De afgelopen weken is er hard gewerkt om alles piekfijn in orde te brengen voor de grote heropening.

Zijn collega Jos Visser staat ondertussen tussen de ketels alles voor te bereiden om een nieuwe ronde bier te gaan bottelen. Terwijl het café de afgelopen weken dicht bleef, ging het werk in stadsbrouwerij Helderse Jongens gewoon door. "We brouwen een half jaar vooruit, we zitten dus al in de herfstbock en de zware bieren. Dit zat in de tank toen de crisis begon. En ja, lekker bier ga je natuurlijk niet weggooien."

"We hebben er zin an, laat maar gebeuren", zegt Dave Kleine in het café-restaurant. "Het heeft al te lang geduurd. Je raakt het gevoel bijna een beetje kwijt, het gevoel van gastvrijheid, lekker vrolijk met de mensen aan de slag. Dat is waar je het voor doet."

Klussen

Toen de deuren half maart op slot moesten, hebben ze van de nood een deugd gemaakt. "We hebben heel veel klusjes gedaan, voornamelijk schilderwerk", vertelt Dave Kleine. "Voor de crisis gingen we ontzettend hard. We hadden 150 feestjes en 30 bruiloften per jaar en met het mooie weer was altijd het terras vol en dan merk je dat je niet overal aan toe komt. Dat hebben we nu dan maar gedaan."

Financieel is het voor de horeca een zware tijd. In Fort Westoever was gelukkig nog wel een lichtpuntje. De brouwerij die via crowdfunding kon worden opgezet, werd volledig afbetaald. "Ja, daar ben ik ontzettend trots op", zegt Jos Visser. "Na vier jaar hebben we alles terug betaald. Wij kunnen onszelf alleen nog niks betalen. Wij zijn de slechtst betaalde vrijwilligers van de brouwerij!", voegt hij lachend toe.

Klaar

Als straks om 12.00 uur alles open mag, staat alles helemaal klaar: "Wij hebben een grote ruimte, we kunnen de tafels dus goed kwijt. We hopen wel dat mensen zoveel mogelijk in groepjes van vier komen. Als het mooi weer is, dan gaan ze natuurlijk het terras op. We doen daar niet aan reserveringen, je wordt ontvangen door een gastheer of gastvrouw. Dan krijg je de bekende vragen en een plekje toegewezen. Maar we willen dat mensen met hun bootje of de fiets aan kunnen komen en dat het nog een beetje vrij voelt ondanks alle beperkingen, dat je er echt even uit bent."