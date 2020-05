Mondkapje ook op de pont verplicht: "Ik heb geen zin in een dikke prent"

VELSEN - Maandag 1 juni is het zover. Dan is iedereen vanaf dertien jaar en ouder in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. Wat niet iedereen weet is dat dat ook geldt voor de pont. Wie geen mondbescherming draagt kan tegen een bekeuring van 95 euro oplopen.

"Ik ga wel zo'n mondkapje aanschaffen, want ik heb geen zin in een bekeuring"

"Dat het in de bus of trein moet begrijp ik wel", zegt een man die woont in Haarlem en werkt in Beverwijk. "Hier op het water lijkt het me ongevaarlijk. Maar ik ga 'm wel kopen hoor. In heb geen zin in een dikke prent."

Een vrouw uit Velsen-Noord breekt in het gesprek in en zegt: "Nu is het rustig, maar toen ik gistermiddag overstak, was het druk en stond je hier zij aan zij. Dan is zo'n mondkapje wel fijn. Ik weet niet of het echt helpt, maar het geeft een gevoel van veiligheid."

Sluisroute

De grotere drukte is deels ook een gevolg van het afsluiten van de sluisroute. Vanwege het werk aan de zeesluis is die verbindingsweg over het Noordzeekanaal voorlopig nog afgesloten. "Je moet er niet aan deken wat er gebeurt als één van de ponten uitvalt", aldus een man op een racefiets. "Helaas gebeurt dat maar al te vaak. Dan ontstaan er hier problemen. Ik hoop dat ze heel blijven."