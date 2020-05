Verkeersregelaars en GVB'ers gaan controleren op mondkapjes bij Velsense pont

VELSEN-NOORD - Zogenoemde 'instapbegeleiders' van het GVB en verkeersregelaars zullen binnenkort controleren of gebruikers van de ponten over het Noordzeekanaal wel een mondkapje dragen.

Vanaf 1 juni is zo'n mondkapje verplicht op de pont, net als in het overige openbaar vervoer. De mondkapjes moeten volgens de gemeente Velsen straks vóór het betreden van de pont worden opgedaan.

Opvallend is dat verkeersregelaars en instapbegeleiders van vervoersbedrijf GVB straks gaan controleren of passagiers wel een mondkapje dragen. De gemeente drukt pontgebruikers op het hart om "tijdig, vóór het oprijden, de mondkapjes opzetten zodat het op- en afrijden zo veilig mogelijk verloopt."

Op de kade moet anderhalve meter afstand worden gehouden. Een mondkapje is daar niet verplicht.

Drukte

Tijdens de coronacrisis werd het al meerdere keren te druk bij de pont in Velsen-Zuid en Velsen-Noord. Hierdoor werd besloten een parkeerplaats om te bouwen naar een opstelplaats voor fietsers. Ook werden tijdelijk auto's geweerd van de pont.

Inmiddels is die regel weer opgeheven, maar wethouder Bram Diepstraten van Velsen laat via Twitter weten te kijken of auto's permanent van de pont geweerd kunnen worden. Waarschijnlijk wordt er dan een uitzondering gemaakt voor vrachtwagens die niet door de Velser- of Wijkertunnel mogen.

Enige route

De pont bij Velsen wordt voornamelijk gebruikt door scholieren en personeel van Tata Steel. Door de sluiting van de route over de sluizen is het de enige optie voor fietsers om het Noordzeekanaal over te steken.

Het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB is uitvoerder van de veerdiensten over het Noordzeekanaal.