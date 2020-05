Supermarkten Gooise Meren blijven langer open om drukte te spreiden

Gooise Meren besloot eind maart al dat de supermarkten op zon- en feestdagen de deuren langer mogen openen. Dat was normaal gesproken 'slechts' van 12.00 tot 18.00 uur. Nu werd besloten dat de supermarkten op zondagen van 9.00 tot 20.00 uur open mogen, net als op alle andere dagen.

De maatregel werd genomen om winkelend publiek de kans te geven verspreid boodschappen te kunnen doen. Dat zou het risico op verspreiding van het coronavirus verkleinen. Bovenal was er toen veel druk op de supermarkten, omdat er nog flink werd gehamsterd.

Klanten spreiden

De maatregelen worden nu verlengd om ook de komende tijd de toeloop op de supermarkten te spreiden. "Met het oog op de versoepelingen die de laatste weken in de samenleving zijn doorgevoerd, acht het college het vanwege de veiligheid en volksgezondheid, van belang te verruiming te verlengen. De verwachting is dat het drukker wordt in het openbare leven en ook in de supermarkten", aldus burgemeester en wethouders.

De supermarkten mochten op zondag ook extra bevoorraad worden. Dat mag nu niet meer.