Zandvoort: extra asfaltlaag op circuit is niet giftig

ZANDVOORT - De asfaltlaag die is gestort op het stuk van het Zandvoortse circuit waar een tijdelijke tribune moet komen, is niet giftig. Dat antwoordt de gemeente op vragen van NH Nieuws. Het asfalt is onderzocht en de benodigde certificaten zijn overhandigd. Het asfalt bevat dus geen teer, blijkt uit onderzoek van de Omgevingsdienst IJmond.

Stichting Natuurbelang en de fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten beweren dat het om giftig asfalt gaat. Het duingebied wordt een gifgebied, stelt de Partij voor de Dieren. Er zouden zogeheten PAK's in de laag zitten en die zouden levensbedreigend zijn voor de rugstreeppad en zandhagedis.

De tijdelijke tribunes zijn alleen bedoeld voor tijdens de Formule 1-races op het circuit en het duingebied moet daarna weer teruggegeven worden aan de natuur. Die zou volgens Natuurbelang en Partij voor de Dieren voorgoed zijn aangetast door het aanbrengen van het asfalt dat volgens Natuurbelang een gebied van 20.000 vierkante meter bestrijkt.

Overtreding

Het Circuitpark Zandvoort liet eerder in een reactie weten dat het niet om vervuild asfalt gaat. Dat wordt nu dus door de gemeente Zandvoort bevestigd.

Provincie Noord-Holland en het circuit verschillen nog van mening of de asfaltlaag aangelegd had mogen worden. Volgens gedeputeerde Esther Rommel gaat het om een overtreding en valt de zogeheten halfverharding niet onder de ontheffing die het circuit had. Volgens de directie van het Circuitpark waren alle instanties ervan op de hoogte.

'Asfalt is sowieso niet goed'

Statenlid Ines Kostic van de Partij voor de Dieren kaartte de zaak aan in de Provicnale Staten en noemt de antwoorden van de gemeente Zandvoort 'interessant nieuws'. Zij baseert zich bij het gebruik van het woord 'giftig' op de melding van Stichting Natuurbelang bij de provincie. Volgens Kostic is het ook niet zo van belang of het wel of niet om teerhoudend asfalt gaat. "Asfalt is sowieso niet goed. Het gaat om asfalt dat op het leefgebied van beschermde dieren is gelegd, PAK's of geen PAK's."

Ze vindt dat gedeputeerde Rommel snel handhavend moet optreden. "Er hangt haar een motie boven het hoofd: de provincie moet zorgen dat het asfalt wordt opgeruimd."