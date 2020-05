Circuit Zandvoort over asfaltlaag: "Beschuldiging over gif onterecht"

ZANDVOORT - Het storten van een halfverharde ondergrond voor tijdelijke tribunes tijdens Formule 1-races op het circuit, is altijd afgestemd met de provincie. Dat zegt de woordvoerder van het Circuit Zandvoort. Ook zou er zijn aangetoond dat er geen gif of kankerverwekkende stoffen in de ondergrond zitten. De provincie liet gisteren weten streng op te treden , omdat er geen ontheffing zou zijn verleend voor het storten van brokken asfaltpuin.

Ook de opmerking van de Partij voor de Dieren dat er snel ingegrepen moet worden om het lekken van pak-verbindingen te voorkomen, schiet helemaal in het verkeerde keelgat. In een schriftelijke verklaring stelt Koning namens het Circuit Zandvoort het volgende:

Gedeputeerde Esther Rommel zei tijdens de vergadering van de Provinciale Staten deze week met de directie van het circuit in gesprek te gaan over de kwestie. Volgens woordvoerder Kees Koning van het circuit waren de Provincie, de Omgevingsdienst en de gemeente Zandvoort echter van alles op de hoogte.

"De sensationele berichten dat in de materialen gif of zelfs kankerverwekkende stoffen zitten, zijn feitelijk onjuist en daarnaast ook onterecht: alle betrokken overheden zijn in het bezit van aangeleverde rapportages waaruit blijkt dat er geen schadelijke stoffen in de halfverharding zitten en alles binnen de geldende normeringen blijft van de Wet Bodemkwaliteit en bijbehorende rapportages en pak-keuringen (en ook Nederlandse bouwbedrijven hebben de plicht om dit allemaal vooraf te onderzoeken)."