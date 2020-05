Provincie treedt op tegen asfaltlaag op Circuit Zandvoort

ZANDVOORT - De provincie Noord-Holland gaat optreden tegen Circuit Zandvoort dat tegen de afspraken in een asfaltlaag heeft laten leggen op de plek waar een tijdelijke tribune moet komen. Het leefgebied van beschermde diersoorten is daardoor volgens natuurbeschermers beschadigd.

Het Circuit heeft toestemming van de provincie voor de Formule 1 tijdelijke tribunes te bouwen. Deze zouden telkens na het raceweekend weer worden verwijderd. Nu is gebleken dat op de plek van een tijdelijke tribune een asfaltlaag is neergelegd. Het circuit heeft ontheffing om tijdelijk het leefgebied van de bedreigde diersoorten te verstoren. Een asfaltlaag is volgens natuurbeschermers echter een definitieve beschadiging van het duin.

De Partij voor de Dieren heeft de provincie gevraagd op te treden. "Door het storten van asfaltbrokken wordt het straks geen leefgebied, maar een gifgebied", zegt de partij. De fractie in de Provinciale Staten verwacht dat de provincie het circuit dwingt om de schade aan de natuur te herstellen. De partij wil dat de provincie het Circuit Zandvoort dwingt het asfalt zo snel mogelijk weg te halen.