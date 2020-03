Mislukte laatste politieke poging om Formule 1 op circuit in Zandvoort tegen te houden

HAARLEM - Een laatste politieke poging om de F1 op het circuit van Zandvoort dit jaar tegen te houden is vandaag gestrand in de Provinciale Statenvergadering. Partij voor de Dieren, de SP en de Christenunie vinden dat de vergunning onterecht is afgegeven, omdat er geen 'dwingenden reden van groot openbaar belang' is. Maar de meerderheid van de Staten ging niet mee in die redenering.

Uit een advies van de onafhankelijke Hoor- en adviescommissie - een orgaan dat bezwaren toetst - aan de Gedeputeerde Staten, blijkt dat de belangen van de rugstreeppad en de zandhagedis niet goed zijn meegenomen bij het verlenen van die vergunningen. Maar de Provinicie heeft niets gedaan met dat advies, "omdat een combinatie van 'dwingenden reden' voor het afgeven van de vergunning de doorslag hebben gegeven, zoals ook de veiligheid en de sociaal-ecomische impulsen", aldus gedeputeerde Esther Rommel. Onbegrijpelijk vindt Ines Kostic van de Partij voor de Dieren, die juist vindt dat de Provincie haar rol als beschermer van de natuur moet nemen. "Nu zal uiteindelijk altijd het geld winnen", zegt ze tegen NH Nieuws. (tekst gaat door na video)

Geen ecologische ramp De provinciale VVD bestrijdt dat door de Grand Prix over twee maanden 'een grote ecologische ramp dreigt'. Volgens statenlid Martijn Bolkenstein kunnen de rugstreepad en de zandhagedis na verloop van tijd gewoon weer gebruik maken van het naastgelegen Natura 2000 gebied. Een aantal partijen wil wel dat er bij de evaluatie na de F1 dit jaar nog eens nagedacht wordt over de kaders van het verlenen van de vergunning. Maar volgens de PvdA is dit niet het moment om dat te herzien. Rechter Volgens gedeputeerde Rommel hoort dit vraagstuk überhaupt niet in de politieke arena, maar moet de rechter hier over oordelen. GroenLinks denkt dat het dan nog wel eens negatief kan uitpakken voor de vergunning van de Dutch Grand Prix. Meestal worden namelijk de adviezen van de Hoor- en Adviescommissie wel door de Provincie overgenomen, en het bezwaar op het ene advies dat bijvoorbeeld in 2018 niet werd opgevolgd, werd later door de rechter gegrond bewezen. Maar Kostic van de Partij voor de Dieren vindt het sowieso te zot voor woorden dat de politiek zich niet wil uitspreken. (tekst gaat door na video)

Kostic verwacht wel dat natuurorganisaties Rust bij de Kust en Duinbehoud de handschoen weer zullen oppakken, om ook met dit advies van de Hoor- en Advies Commissie naar de rechter te stappen. Corona Maar dat zal dan ook de laatste strohalm zijn die de Formule 1 op het circuit van Zandvoort nog in de weg gelegd kan worden. Of het coronavirus moet nog roet in het eten gooien. Gisteren werd bekend dat de F1 in Bahrein zonder publiek zal worden gereden in verband met de wereldwijde epidemie. Ook in Nederland stijgt nog stees het aantal besmette personen met het corona-virus. Woordvoerder Simon Keizer van de Dutch Grand Prix laat aan NH Nieuws weten dat de situatie gemonitord wordt en dat ze zich laten adviseren door het RIVM. "Er zijn natuurlijk verschillende scenario's mogelijk, maar daar willen we niet op ingaan." Ook de gemeente Zandvoort laat weten dat ze in de voorbereiding 'helemaal niet mee bezig zijn' met eventuele gevolgen voor het F1-evenement door het coronavirus.

