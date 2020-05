Druk op Gooise afvalverwerker blijft groot door coronavirus

De afvalscheidingsstations hebben het al weken extra druk, omdat inwoners massaal aan het opruimen zijn geslagen nu ze noodgedwongen thuis zitten. Om er voor te zorgen dat er genoeg personeel is om de drukte bij de afvalscheidingsstations in goede banen te leiden, is er al tijden extra personeel nodig.

Daarnaast wordt er extra gekeken naar ondergrondse afvalcontainers op straat. Doordat we meer afval produceren zitten die soms overvol en belandt er veel vuil naast. De GAD rijdt vaker rond om ook dat vuil op te halen.

Maatregelen verlengd

De extra werkzaamheden zorgen er voor dat er op bepaalde plaatsen extra personeel nodig is. De Gooise afvalverwerker besloot al eerder onder meer minder vaak groente-, fruit- en tuinafval op te halen. Dat gebeurt nu eens per twee weken in plaats van eens per week. Doordat het maar niet minder druk wordt, heeft de GAD besloten de maatregelen nog de hele zomer van kracht te laten.

Eerder werd al besloten de afvalscheidingsstations extra en langer te openen om de druk aan te kunnen.