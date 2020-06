Documentaire 'Tenminste houdbaar tot': Superrr in Purmerend moet de deuren sluiten

PURMEREND - De Superrr in Purmerend is niet zomaar een buurtsupermarkt. Het is een ontmoetingsplek voor mensen uit de wijk, waar mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebbe,n terechtkunnen om te reïntegreren. De supermarkt is inmiddels gesloten. In deze documentaire zien we hoe de medewerkers en begeleider Rosa daarmee omgaan.

NH Nieuws zendt dagelijks een documentaire uit die gemaakt is in samenwerking met leerlingen van de HvA die de minor Video en TV volgen. NH Nieuws begeleidt de studenten zowel technisch als inhoudelijk met het maken van hun documentaire.

"In een andere supermarkt kan ik niet werken. Hier is het rustig, het is klein, en we hebben Rosa om ons te helpen", vertelt Jeroen. Hij staat een paar keer per week achter de kassa. Jeroen heeft tot zijn twintigste gewerkt en daarna eigenlijk alleen maar vrijwilligerswerk gedaan. "Ze zeggen wel dat we ook bij een andere supermarkt kunnen werken, maar dat kan helemaal niet."

Afstand tot arbeidsmarkt

In de Superrr werken alleen maar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kan mentaal zijn, maar ook fysiek. Rosa is hun begeleider. Naast haar werk zet ze zich met volle kracht in voor de supermarkt.

Deze documentaire is gemaakt door Berber van der Sloot, Inge Hetem, Leonie Muller en Mo van Hagen.