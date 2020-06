Documentaire 'Generatie TikTok': "Ik zie vaak dat ouders niet weten wat ze ermee moeten"

ZWANENBURG - TikTok is op dit moment zonder twijfel het populairste social media-platform voor kinderen en jongeren. Tegelijkertijd ligt het platform regelmatig onder vuur voor het voeren van beleid dat niet per se kindvriendelijk lijkt. Hoe gaan een TikTokker en een juf op de basisschool ermee om?

Met meer dan 250.000 volgers op de app is de 17-jarige Jesse van Wieren is een bekende TikTokker, Hij hoopt uit zijn populariteit een carrière te halen, hij zou graag willen acteren of presenteren. Jesse kwam in aanraking met TikTok via zijn nichtjes, en kan het nu niet meer wegdenken uit zijn leven. In een video die hij voor het Jeugdjournaal maakte, liet hij zijn ouders weten dat hij op jongens valt.

TikTok-juf

Joyce is juf van groep 7 bij OBS de Achtbaan in Zwanenburg. Zij kwam in aanraking met TikTok via een van haar leerlingen, en maakt sindsdien alleen en met haar klas filmpjes voor op het platform. Joyce ziet echter in dat het niet alleen maar onschuldig plezier is. "Ze zijn niet meer bezig met video's maken die ze leuk vinden, maar alleen maar met het aantal volgers. Je kan er zelfvertrouwen van krijgen, maar het kan ook de andere kant op werken. Als je misschien niet zo goed bent in TikTok, of je krijgt haatreacties."

TikTok ligt de laatste maanden regelmatig onder vuur om beleid dat als kindonvriendelijk gezien wordt. Zo verzamelt de app data van een gigantische hoeveelheid minderjarigen zonder dat duidelijk is wat daarmee gebeurt. Ook zijn er kinderlokkers actief op de app en lijkt het erop dat TikTok de content van transgender-mensen, homoseksuele mensen en mensen met obesitas censureert.

Juf Joyce schakelde daarom een onafhankelijke stichting in om haar leerlingen en hun ouders te informeren over het gebruik van social media. "Hoe ga je ermee om, wat moet je delen en wat moet je niet delen. Maar ook voor ouders, want ik zie vaak dat ouders toch niet weten hoe ze het moeten aanpakken of wat het precies inhoudt."

