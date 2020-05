Mogelijk snelheidsverlaging op vijf provinciale wegen om stikstofuitstoot terug te dringen

HAARLEM - Bij vijf provinciale wegen is het zinvol de snelheid te verlagen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie wat gedaan is na een voorstel van D66, PvdA en GroenLinks.

Het gaat om het gedeelte van de N246 tussen Westzaan en de A8 (van 100 naar 80 km/uur), het deel van de N515 bij Polder Westzaan binnen de bebouwde kom van Westzaan (van 70 naar 50 km/uur), de N502 bij Duinen Den Helder – Callantsoog (van 80 naar 60 km/uur), de N502/503 bij Zwanenwater en Pettemerduinen (van 80 naar 60 km/uur) en de N510 bij de Schoorlse Duinen (van 80 naar 60 km/uur).

Minder stikstof

Bij deze wegen is gebleken dat er minder stikstof neerslaat in nabijgelegen natuurgebieden als de snelheid wordt verlaagd. Daarnaast werd ook gekeken naar de richtlijnen voor verkeersveiligheid.

Of het ook echt zover gaat komen is nog onduidelijk. De komende tijd wordt verder gewerkt aan een ´in de gebiedsgerichte´ aanpak. Daarin wordt per natuurgebied met betrokkenen bekeken wat nodig is om de stikstofuitstoot terug te brengen. Dit om de kwaliteit van natuurgebieden te verbeteren, maar ook ruimte te vinden om bijvoorbeeld vergunningen af te geven voor woningbouw.

Op snelwegen zijn de maximumsnelheden al wel verlaagd.