Provincie gaat snelheidsverlaging op provinciale wegen onderzoeken

In het voorstel staat dat de effecten moeten worden onderzocht bij het terugbrengen van de maximumsnelheid op honderd kilometer per uur wegen naar tachtig. En in de omgeving van Natura 2000 gebieden naar zeventig of zestig kilometer per uur. De partijen willen dat het onderzoek nog dit jaar wordt afgerond.



Als het positief uitpakt zeggen de voorstanders dat de maatregelen ook snel kunnen worden ingevoerd. Bovendien zou het ook verbetering van de verkeersveiligheid kunnen bewerkstelligen, zo valt te lezen in het voorstel. Landelijk wordt ook gesproken over een snelheidsverslaging op snelwegen.

Alleen Forum voor Democratie, de VVD en de PVV zagen het plan niet zitten.