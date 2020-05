Onrustige nacht: zes auto's gaan in vlammen op

NOORD-HOLLAND - De brandweer in Noord-Holland had het er druk mee vannacht: in verschillende steden werden ze opgeroepen voor het blussen van autobranden.

Om 01:19 uur kreeg de brandweer van Alkmaar een melding van een autobrand in de Koningin Sophiastraat. Enkele minuten later volgde een tweede autobrand in de Fabritiusstraat ter hoogte van de Van Ostadelaan. In beide gevallen hebben getuigen een scooter weg horen rijden. De politie houdt rekening met brandstichting.

Purmerend en Zandvoort

Om 02:28 uur was het raak in Purmerend. Daar stond op de Grotenhuysweg ter hoogte van het Zuivelpad een auto in brand. Om 02:37 uur moest de brandweer van Zandvoort uitrukken voor een autobrand aan de Keesomstraat.

Amsterdam

Rond 04.30 uur was het de beurt aan de brandweer in Amsterdam. Daar stond in de Viermasterstraat in Amsterdam-Noord een Audi A5 in lichterlaaie.

De politie heeft inmiddels een getuigenoproep gedaan.

Hilversum

Eerder op de avond was het ook raak in Hilversum: daar ging rond 22.45 uur een auto in vlammen op. De auto stond geparkeerd voor het garagebedrijf dat hem verhuurd. De politie vond na afloop een flesje met een brandbare vloeistof naast de auto. De auto is meegenomen voor onderzoek.

De auto is niet de eerste auto in Hilversum die deze maand in vlammen op gaat. De afgelopen tijd moesten meerdere auto's het ontgelden.