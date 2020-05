Autobrand in Opmeer: politie zoekt getuigen

De veiligheidsdiensten laten weten dat de brandweer de brand snel onder controle had. Brandstichting wordt niet uitgesloten en daarom is de politie een onderzoek gestart.

Iedereen die iets verdachts heeft gezien op de Sleutelbloem of de omgeving daarvan wordt opgeroepen dit door te geven aan de politie. Dat kan via het telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.