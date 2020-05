André zamelt zes kuub bierdoppen in voor Diabetesfonds: "Houden hier wel van een biertje"

WARMENHUIZEN - Hoeveel het er precies zijn, weet André Mosch niet, maar veel zijn het er sowieso. De Warmenhuizer heeft in een jaar tijd zes kuub bierdoppen ingezameld voor het Diabetesfonds. "Dit is een goede regio om in te zamelen, want ze houden hier wel van een biertje, maar ook een frisje hoor", zegt Mosch met een lach.

André Mosch is zelf diabetespatiënt. Zijn dochter ook. Zij werkt voor het Diabetesfonds en samen zetten zij zich in om geld in te zamelen voor onderzoek naar de behandeling van de suikerziekte. "Via contacten met andere patiënten en het fonds ben ik doppen gaan inzamelen voor heel Noord-Holland. Afgelopen zaterdag kreeg ik twee kuub uit Castricum."

In de voortuin van Mosch staan een bord van het Diabetesfonds en een oude zinken vuilnisemmer waar dorpsgenoten hun kroonkurken inleveren. Ook vandaag zitten er weer wat zakjes in. "Mijn streven was vier kuub en dat zijn er nu zes, waarvan de helft hier uit de omgeving komt."

Omgesmolten

De kroonkurken worden omgesmolten en zo levert het iedere keer weer wat geld op voor onderzoek. "Ook ik heb er baat bij gehad", vertelt André. Op zijn arm zit een apparaatje dat via zijn telefoon kan agevanen hoe hoog zijn suikerspiegel is. "Dat soort ontwikkelingen helpen ons om beter met de ziekte te kunnen omgaan in het dagelijks leven."

Landelijk zijn al meer dan 75 miljoen doppen opgehaald. André houdt het niet bij de zes kuub. Als een Dagobert Duck haalt hij stralend zijn handen door de zakken met kroonkurken. "Het moeten er minstens tien worden. We willen proberen de diabetes de wereld uit te helpen. Maar ik hoop wel dat ze de doppen snel ophalen, want de schuur begint vol te raken."