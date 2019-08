Diabetes-patiënt Wout (13) fietst 164 kilometer naar Texel: "Hoop dat er geneesmiddel ontdekt wordt"

TEXEL - De 13-jarige Wout Vos uit het Utrechtse Woudenberg heeft afgelopen vrijdag een mooie prestatie geleverd om geld op te halen voor het diabetesfonds. Hij fietste 164 kilometer naar zijn vakantieadres op Texel. "Ik hoop dat er iets ontdekt wordt om diabetes type 1 te genezen."

Wout heeft zelfs al tien jaar diabetes type 1. Toch zette hij zich in om geld op te halen voor al zijn lotgenoten. Met vijftig euro was de 13-jarige jongen al blij geweest, maar op moment van schrijven staat de teller op 4.337 euro. Maar om dat geld binnen te slepen, moest hij voor dag en dauw opstaan en een flinke afstand fietsen.

Wout vertrok om 02.30 uur van zijn huis en kwam tegen het eind van de middag op Texel aan. Hij kreeg vlak voor de finish een kleine inzinking, maar een dextro en een duidelijk doel trokken hem over de streep. "Ik hoop dat er iets ontdekt wordt om diabetes type 1 te genezen."

Vader-zoon-tocht

De vader van Wout, Ruben, fietste met zijn zoon mee. Hij vertelt aan de lokale nieuwssite De Woudenberger.nl dat Wout de meeste voorbereiding helemaal zelf heeft gedaan. "Wout heeft zelf een website en flyers ontworpen. Ook heeft hij bedrijven gemaild. VVV Texel en TESO sponsoren de overtocht. Verder sponsoren familie en bekenden."

En ook nog tijdens de lange fietstocht door Noord-Holland was Wout bezig met zijn publiek. "Hij hield tijdens de rit iedereen via zijn website op de hoogte", aldus zijn vader tegen de lokale website. Er kan nog gedoneerd worden, via deze website.