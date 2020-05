Klusbus remt voor overstekende eendjes en veroorzaakt ongeluk bij Warder: vier gewonden

Een koeriersbus die achter de klusbus reed knalde er achter op. De klusbus raakte op de andere weghelft en botste met een lesauto die uit de tegengestelde richting kwam.

NH Nieuws meldde eerder dat de koeriersbus op de rem ging voor de eenden, maar dat blijkt niet te kloppen. De politie concludeert na meerdere proces-verbalen dat de klusbus voorop reed.

De bestuurder van de koeriersbus raakte zwaargewond. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag.

De politie weet NH Nieuws te vertellen dat de bestuurder van de klusbus geen rijbewijs had en de koerier geen gordel om had. Die laatste is naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht wordt verder nog onderzocht.

Overstekende eendjes

De bestuurder van de klusbus, de voorste dus, schrok van een moedereend met pulletjes die de weg overstaken. De politie meldt dat één pulletje is doodgereden. De moedereend en de rest van het kroost is niet gevonden op de plek van het ongeluk en hebben de overkant vermoedelijk dus levend gehaald.

Er kwamen veel hulpdiensten op het ongeluk af, waaronder een traumahelikopter.